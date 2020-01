Ιράκ: Ρίψη όλμων εναντίον της στρατιωτικής βάσης Μπάλαντ - Τέσσερις τραυματίες

Επτά όλμοι έπεσαν την Κυριακή μέσα στην αεροπορική βάση Μπάλαντ του Ιράκ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ, και τέσσερις Ιρακινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από την επίθεση, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερ δύο στρατιωτικές πηγές.

Οι στρατιωτικές πηγές είπαν πως οι όλμοι έπεσαν στον διάδρομο της βάσης μέσα στη βάση, η οποία βρίσκεται 80 χλμ. βόρεια της Βαγδάτης.

JUST IN: Balad Air Base near Baghdad, which houses U.S. troops, hit by 8 Katyusha rockets, injuring 4 Iraqi service members - official