Ιράν: Δύο γυναίκες δημοσιογράφοι κατηγορούνται για «προπαγάνδα» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Δύο ιρανές δημοσιογράφοι βρίσκονται υπό κράτηση για περισσότερο από ένα μήνα, με την κατηγορία της «προπαγάνδας» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Νιλουφάρ Χαμεντί και η Ελαχέχ Μοχαμαντί «τελούν υπό προσωρινή κράτηση για προπαγάνδα κατά του συστήματος και συνωμοσία για δράση εναντίον της εθνικής ασφαλείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της δικαιοσύνης Μασούντ Σεταγεσί, κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που έδωσε στην Τεχεράνη.

Οι δύο γυναίκες δημοσιογράφοι είχαν καλύψει το θέμα της Μαχσά Αμινί, της νεαρής γυναίκας που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών με την κατηγορία ότι παραβίασε τον ενδυματολογικό κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μη φορώντας σωστά την ισλαμική μαντίλα. Ο θάνατός της στις 16 Σεπτεμβρίου πυροδότησε ένα κύμα αμφισβήτησης στη χώρα το οποίο διαρκώς αυξάνεται και δε λέει να κοπάσει.

