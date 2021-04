Τουλάχιστον 28 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν κατέρρευσε τμήμα κερκίδων στον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ετήσιο θρησκευτικό προσκύνημα στην πόλη Μερόν (βόρειο Ισραήλ), δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού).

Breaking: At least 28 dead, 100+ injured, after a platform collapsed at a festival in Meron, Israel. pic.twitter.com/fTmH4pPhTd