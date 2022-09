Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε με σφαίρες από τις ισραηλινές δυνάμεις στη διάρκεια επιδρομής που πραγματοποίησαν στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Πηγή στο κυβερνείο της Τζενίν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πρόκειται για τον Άμπεντ Χάζεμ, αδελφό του Ραάντ Χάζεμ, ο οποίος κατηγορείται ότι πραγματοποίησε μια φονική επίθεση τον περασμένο Απρίλιο στο Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Twitter πως στρατεύματα «επιχειρούν στην Τζενίν».

lsraeli military vehicles are still arriving into Jenin camp amidst an ongoing raid. pic.twitter.com/TovunSQx2G

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) September 28, 2022