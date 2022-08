Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας – Νεκρός ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Τζιχάντ

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα κύμα αεροπορικών επιδρομών και βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την ένοπλη οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, η οποία από την πλευρά της κατηγόρησε το εβραϊκό κράτος ότι θέλει να «ξεκινήσει έναν πόλεμο» εναντίον του παλαιστινιακού λαού.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι πέντε ετών, και τουλάχιστον 40 τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός «βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας» και αυτή η επιχείρηση στοχεύει την οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, ανέφερε σε ανακοινώσεις του ο στρατός.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης ο Tayseer al-Jabari, σκοτώθηκε σε ένα από αυτά τα πλήγματα.

