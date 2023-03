Ιταλία: Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού καταδικάσθηκε σε 30 χρόνια φυλάκιση για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Ένας αξιωματικός του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού καταδικάσθηκε χθες βράδυ από στρατοδικείο της Ρώμης σε 30 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της διενέργειας κατασκοπείας για λογαριασμό της Ρωσίας.

A military court in #Rome has sentenced #Italian Navy officer Walter Biot to 30 years in prison for spying for Russia. He handed over secret #NATO documents to the #Russians for a reward.



The prosecution requested a life sentence for him. pic.twitter.com/zud26qTCPW