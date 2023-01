Καλιφόρνια: Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω της κακοκαιρίας

Καταρρακτώδεις βροχές και σφοδροί άνεμοι είχαν αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μείνουν χωρίς ρεύμα στην Καλιφόρνια, καθώς η περιοχή ετοιμάζεται για την επόμενη επέλαση της κακοκαιρίας.

Περισσότερα από 330.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις φέρεται να παρέμεναν χωρίς ρεύμα στην Καλιφόρνια έως τις 3.08 τοπική ώρα (10.08 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με στοιχεία του PowerOutage.us.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που μαίνεται από το Σαββατοκύριακο της Πρωτοχρονιάς, περιλαμβανομένου ενός παιδιού που σκοτώθηκε από πτώση σεκόγιας σε τροχόσπιτο στη βόρεια Καλιφόρνια.

A bomb cyclone has devastated the California coast, washing away roads, damaging homes, and crushing important infrastructure. We are wishing the best to all of our chapters, friends, & family as these storms continue to pound the coast. https://t.co/wL7JjSAs2M

🎥: Zealand Hunter pic.twitter.com/0mO2THTfE3