Καναδάς: Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στον δυτικό Καναδά, λόγω των πυρκαγιών που προστέθηκαν στο πρωτόγνωρο κύμα καύσωνα το οποίο πλήττει τη χώρα.

Ο δήμος του Λίτον, σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Βανκούβερ, που έγινε γνωστός αυτήν την εβδομάδα, διότι κατέγραψε εθνικό ρεκόρ ζέστης με 49,6 βαθμούς Κελσίου, εκκενώθηκε χθες το βράδυ, εξαιτίας μιας πυρκαγιάς, που εξαπλώθηκε ταχέως.

«Μια πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε μέσα στο χωριό, απειλεί αυτή τη στιγμή τις υποδομές και την ασφάλεια των κατοίκων του δήμου», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου, που υπέγραφε χθες ο δήμαρχος Τζαν Πόλντερμαν.

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO — Mike Hudema (@MikeHudema) July 1, 2021

«Η κατάσταση των πυρκαγιών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες εκτάκτων περιστατικών κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τους κατοίκους του Λίτον», σχολίασε ο πρωθυπουργός της επαρχίας Βρετανική Κολομβία, Τζον Χόργκαν, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Φωτιές έχουν καταγραφεί στα βόρεια της πόλης Κάμλουπς, σύμφωνα με έναν χάρτη της επαρχιακής κυβέρνησης.

Η εντολή εκκένωσης επεκτάθηκε, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, στους κατοίκους περίπου 100 ιδιοκτησιών βόρεια του Λίτον.

The town that broke the all-time Canada heat record three days in a row is now burning down.



“It's dire. The whole town is on fire. It took, like, a whole 15 minutes from the first sign of smoke to, all of a sudden, there being fire everywhere” https://t.co/6R624rmVTA — Brian Kahn (@blkahn) July 1, 2021

«Ένα εξαιρετικά ισχυρό σύστημα στη Βρετανική Κολομβία θα συνεχίσει να προκαλεί θερμοκρασίες ρεκόρ τις δύο επόμενες ημέρες», ανέφερε το Environnement Canada, σε ένα δελτίο που δημοσίευσε νωρίς σήμερα το πρωί για την περιοχή Πρινς Τζορτζ, στη Βρετανική Κολομβία.

«Η διάρκεια αυτού του καύσωνα είναι ανησυχητική, διότι καταγράφεται μικρή υποχώρηση της ζέστης τη νύχτα, λόγω των υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών», συμπλήρωσε.

Canada reported 486 sudden deaths in British Columbia in a week — 3x more than normal, experts blaming extreme heat.



1 town recorded Canada's highest temperature 3 times this week, peaking at 121°F. It was evacuated after a fast-spreading wildfire:



"The whole town is on fire." pic.twitter.com/6napkkplo5 — AJ+ (@ajplus) July 1, 2021

Σήμερα, το κύμα καύσωνα συνεχίζει να μετακινείται προς τα ανατολικά, στο κέντρο του Καναδά. Εκτός της Βρετανικής Κολομβίας, προειδοποιήσεις για καύσωνα εξέδωσαν οι αρχές για τις επαρχίες Αλμπέρτα, Σασκάτσουαν, Μανιτόμπα, όπως και για ένα τμήμα των Βορειοδυτικών Περιφερειών και στα βόρεια του Οντάριο.