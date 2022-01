Καναδάς: Κομβόι φορτηγατζήδων προς την Οτάβα ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Μέσα σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης, και με τον φόβο επεισοδίων, πολλές εκατοντάδες Καναδοί φορτηγατζήδες, υπό τη στήριξη του Έλον Μασκ ταξίδεψαν για χιλιόμετρα από πολλά μέρη του Καναδά και συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή στην πρωτεύουσα Οτάβα, για να συμμετάσχουν σε μια διαδήλωση ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της Covid-19, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για τη διέλευση των συνόρων Καναδά-ΗΠΑ.

Με αφετηρίες μεταξύ άλλων, την επαρχία Βρετανική Κολομβία στις ακτές του Ειρηνικού στα ανατολικά, η «Οχηματοπομπή Ελευθερίας» («Freedom Convoy»), όπως ονοματίστηκε από τους φορτηγατζήδες, συνέχισε να μεγαλώνει σε μέγεθος τις τελευταίες μέρες. Το σημείο συνάντησης είναι τώρα ο Λόφος του Κοινοβουλίου, στην καρδιά της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

Freedom Convoy 2022-Ottawa "We got a Convoy" #FreedomConvoyCanada pic.twitter.com/65bXxWsLlz

«Δεν θέλουμε να μας αναγκάσουν να εμβολιαζόμαστε, θα πρέπει αυτό να είναι προσωπική επιλογή», ​είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια διαδηλώτρια, η Λουίζ, η οποία ήρθε για να υποστηρίξει τους φορτηγατζήδες κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην περιοχή Βοντράιγ, στο δρόμο προς την Οτάβα.

Massive show of support to the freedom trucker convoy just outside of Quebec City, Quebec, Canada. pic.twitter.com/VQubOqn4JK