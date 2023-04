Βασιλιάς Κάρολος και Καμίλα θα προσφέρουν μια χορτοφαγική κις λορέν στους καλεσμένους στη στέψη τους

Μετά το «κοτόπουλο της στέψης», που είχε σερβίρει η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 1953, ο Κάρολος και η Καμίλα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (17/4) τη συνταγή που επέλεξαν για τη δική τους ενθρόνιση: μια κις λορέν με σπανάκι, φασόλια και εστραγκόν.

Ο βασιλιάς και η βασιλική σύζυγος, η στέψη των οποίων είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαΐου, επέλεξαν οι ίδιοι αυτή τη συνταγή, την οποία παρουσίασαν και σε ένα σύντομο βίντεο στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter Η κις λορέν είναι πολύ συνηθισμένο πιάτο στη Γαλλία, όμως δεν συνηθίζεται στη Βρετανία.

Introducing… Coronation Quiche!



Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP