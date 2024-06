Η UEFA απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο πρωταθλητή και προπονητή της Γερμανίας, Φραντς Μπεκενμπάουερ, κατά την τελετή έναρξης του EURO 2024 το βράδυ της Παρασκευής (14/6), με τους φιλάθλους να χειροκροτούν ολόθερμα το βίντεο που έπαιξε στα μάτριξ της Allianz Arena για έναν απ’ τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, όχι μόνο για τη Γερμανία αλλά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε το μήνυμα που «ανέβηκε» στον φωτεινό πίνακα του μεγαλοπρεπούς γηπέδου του Μονάχου για τον Μπεκενμπάουερ, ο οποίος «έφυγε» απ’ τη ζωή τον Ιανουάριο σε ηλικία 78 ετών. Και πέρασε στην αιωνιότητα ως ο αρχηγός της Δυτικής Γερμανίας στο EURO 1972, αλλά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 τα οποία «σήκωσε» ο ίδιος, προτού κερδίσει το Μουντιάλ κι ως προπονητής της εθνικής ομάδας το 1990.

Ο «Der Kaiser», όπως τον είχαν ονομάσει για το επιβλητικό του στυλ και την κυριαρχία του στο παιχνίδι, ήταν επίσης ο ηγέτης της Μπάγερν Μονάχου που κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών τρεις σερι φορές από το 1974 έως το 1976.

🖤❤️💛 Paying tribute to a legend

Franz Beckenbauer’s wife Heidi was joined by former captains Jürgen Klinsmann and Bernard Dietz as we honoured the German great ahead of kick-off tonight.#EURO2024 pic.twitter.com/akW8MmVQ5r

— UEFA (@UEFA) June 14, 2024