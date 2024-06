Η κολομβιανή κυβέρνηση ελπίζει ότι θα έχει υπογραφτεί και θα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ειρηνευτική συμφωνία με την παράταξη διαφωνούντων Segunda Marquetalia, της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC προτού ολοκληρωθεί η θητεία του προέδρου Γουστάβο Πέτρο, δηλαδή σε χονδρικά δυο χρόνια, δήλωσε χθες Παρασκευή ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της.

Colombia aims for peace deal with Segunda Marquetalia within two years https://t.co/RCKVv9aHoc pic.twitter.com/B0DIWq8mls

— Reuters Politics (@ReutersPolitics) June 14, 2024