Κατέρρευσε αυτοκινητόδρομος στις ΗΠΑ λόγω πυρκαγιάς

Τμήμα του αμερικανικού αυτοκινητοδρόμου I-95, εκ των σημαντικότερων του ανατολικού τμήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατέρρευσε στη Φιλαδέλφεια έπειτα από πυρκαγιά, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού και την κατάρρευση τεσσάρων λωρίδων της κυκλοφορίας επάνω σε δευτερεύοντα δρόμο που βρίσκεται κάτω από τον I-95 στο σημείο της πυρκαγιάς.

I-95 COLLAPSE: Portions of I-95 near Cottman Avenue in Philadelphia have collapsed following a tanker truck fire on the roadway this morning. All lanes are closed.



MORE: https://t.co/urEat9edfZ pic.twitter.com/5vqbaEQY5i — FOX 29 (@FOX29philly) June 11, 2023

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν επί τόπου για να αντιμετωπίσουν μεγάλη πυρκαγιά που προερχόταν από όχημα που βρισκόταν κάτω από τον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, επρόκειτο για βυτιοφόρο όχημα που ανεφλέγη.

Ο αυτοκινητόδρομος I-95 είναι ένας βασικός άξονας της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ , μήκους άνω των 3.000 χιλιομέτρων, που συνδέει το βορειανατολικό άκρο της χώρας με το Μαϊάμι.

Ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να παραμείνει κλειστός επί πολλές εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

BREAKING: Fuel tanker explodes on Philadelphia highway, causing an entire overpass to collapse. pic.twitter.com/iwRVgxJZ41 — The Spectator Index (@spectatorindex) June 11, 2023