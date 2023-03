Καζάνι που βράζει η Γαλλία

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές στο Παρίσι, για τρίτο συνεχόμενο βράδυ, καθώς χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για άλλη μια φορά σε όλη τη χώρα, οργισμένοι επειδή η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

«Ο Μακρόν θα σπάσει, εμείς θα νικήσουμε», ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζε το πλήθος στην Πλας ντ’ Ιταλί, στο νότιο Παρίσι, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.

Στην αρχικά ειρηνική πορεία συμμετείχαν σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 4.000 άνθρωποι, ενώ στη συνέχεια πυρπολήθηκαν τα συγκεντρωνένα σκουπίδια, διαφημιστικές πινακίδες και στάσεις λεωφορείων, αλλά και οδοφράγματα από κάδους σκουπιδιών που τοποθέτησαν οι διαδηλωτές.

«Μακρόν, παραιτήσου» και «Ο Μακρόν θα σπάσει, εμείς θα νικήσουμε» ήταν τα συνθήματα που φώναζε το πλήθος στην Πλας ντ’ Ιταλί, στο νότιο Παρίσι. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και συγκρούστηκε με ορισμένες ομάδες διαδηλωτών που πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.

Οι δημοτικές αρχές απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις στην κεντρική Πλας ντε λα Κονκόρντ και στα γειτονικά Ηλύσια Πεδία σήμερα, έπειτα από τις ταραχές των προηγούμενων ημερών που οδήγησαν σε 61 συλλήψεις. «Λόγω του σοβαρού κινδύνου διατάραξης της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας (…) κάθε συγκέντρωση σε δημόσιο χώρο στην Πλας ντε λα Κονκόρντ και τη γύρω περιοχή, καθώς και στον τομέα της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων απαγορεύεται» ανέφερε η ανακοίνωση. «Τα πρόσωπα που θα επιχειρήσουν να συγκεντρωθούν εκεί θα απομακρύνονται συστηματικά από τις δυνάμεις της τάξης» και μπορεί να τους γίνει προφορική σύσταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Νωρίτερα, στη γαλλική πρωτεύουσα, μια ομάδα φοιτητών και ακτιβιστών της συλλογικότητας «Διαρκής Επανάσταση» μπήκαν στο εμπορικό κέντρο Forum des Halles, προέτρεψαν τον κόσμο να κατέβει σε γενική απεργία και φώναζαν «Παρίσι, ξεσηκώσου».

In #Paris, the protests have turned into riots: cars are on fire, police use tear gas and water cannons.



The protests began because of the increase in the retirement age (from 62 to 64 years). The bill was passed by the government and ignored the parliamentary vote.



Protesters…