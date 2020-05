Και το όνομα αυτού "X AE A12"

Ξεπέρασε τον ίδιο του τον εαυτό σε εκκεντρικότητα ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της TESLA Elon Musk και η Καναδή τραγουδίστρια σύντροφός του, με την οποία έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι. Όλα δείχνουν πως αυτό το μωρό του ήταν γραφτό να είναι διαφορετικό από τα άλλα λόγω της γονεϊκής εκκεντρικότητας.

Ανακοίνωσαν οι γονείς του πως το όνομα του θα είναι «X AE A12», που παραπέμπει σε πρωτότυπο μαχητικό αεροσκάφος ή σε μοντέλο διαστημικού οχήματος για μεταφορά των ανθρώπων στον Άρη. Για να είμαστε ωστόσο ειλικρινείς, η συνθηματική αυτή γραφή παραπέμπει και σε πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή και σε κωδικό ψηφιακής καταχώρισης ατόμου σε κοινωνία τύπου MATRIX.

Βεβαίως στην Καλιφόρνια, όπου γεννήθηκε το παιδί, υπάρχουν κανόνες και απαγορεύσεις ως προς την ονοματοδοσία, αλλά προφανώς ο πάμπλουτος κ. Musk θα γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων του ό,τι ισχύει για τους κοινούς θνητούς. Βεβαίως κάποια στιγμή, πολύ αργότερα, θα πρέπει οι γονείς να εξηγήσουν στο παιδί αυτό γιατί επέλεξαν ένα όνομα που θα το διαφοροποιεί εντελώς από τα άλλα παιδιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η σύζυγος του Musk ανέλαβε να εξηγήσει στο Twitter τι ακριβώς σημαίνει το όνομα και πώς προέκυψε.

Στην ανάρτησή της, η Καναδή καλλιτέχνιδα και σύντροφος του Elon Musk έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το όνομα του νεογέννητου γιου τους:

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)