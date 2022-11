Κένυα: Περισσότεροι από 200 ελέφαντες πέθαναν σε διάστημα 9 μηνών λόγω της ξηρασίας

Περισσότεροι από 200 ελέφαντες πέθαναν λόγω της ξηρασίας από τον Φεβρουάριο ως τον Οκτώβριο φέτος στην Κένυα, μια χώρα της ανατολικής Αφρικής που είναι αντιμέτωπη με σημαντικά μειωμένες βροχοπτώσεις εδώ και χρόνια.

Η Κένυα, οικονομική μηχανή της ανατολικής Αφρικής και σημαντικός τουριστικός προορισμός κυρίως χάρη στην πανίδα της, είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια, ενώ η πείνα πλήττει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ανθρώπους, σε σύνολο περισσότερων από 50 εκατομμυρίων κατοίκων. Σύμφωνα με τις αρχές, η ξηρασία επηρεάζει 23 από τις 47 κομητείες της χώρας.

Τέσσερις εποχές των βροχών με μειωμένες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει τις πιο ξηρές συνθήκες από την αρχή της δεκαετίας του 1980.

