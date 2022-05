Κίεβο: Η Ρωσία προσπαθεί να αφανίσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο Azovstal

Συνεχίζονται οι μάχες στο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στη Μαριούπολη, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία «προσπαθεί να αφανίσει» τους τελευταίους υπερασπιστές του εργοστασίου χαλυβουργίας, παρά το γεγονός ότι έχει κηρύξει από σήμερα το πρωί και για τρεις ημέρες εκεχειρία.

«Κάπως έτσι μοιάζει τώρα το εργοστάσιο Azovstal στη Μαριούπολη. Νέες δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs PBC show δείχνουν ότι ο ρωσικός στρατός δεν σταματά να βομβαρδίζει το εργοστάσιο Azovstal», αναφέρουν τα ουκρανικά μέσα.

That is how does the #Azovstal plant in #Mariupol looks like now.



New satellite images from Planet Labs PBC show that the #russian army does not stop storming the Azovstal plant.#MariupolMassacre pic.twitter.com/0PH6GfUHTV