Πυραυλική επίθεση νωρίς σήμερα το πρωί προκάλεσε ζημιές σε υποδομή στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο, ανέφερε με ανάρτησή του στο Ίντερνετ ο δήμαρχος του Μπρόβαρι Ίγκορ Σαπόζκο.

⚡️Mayor: Russian missiles hit infrastructure objects in Brovary, Kyiv Oblast.



According to Brovary Mayor Ihor Sapozhko, no casualties have yet been reported following the April 17 morning attack. Brovary is a city of 109,000 located just east of Kyiv.