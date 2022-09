Κίνα: Δεκάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά του νέου λοκντάουν

Δεκάδες άνθρωποι διαδήλωσαν, σε συνοικία της Σεντζέν στην Κίνα κατά νέου λοκντάουν που ανακοινώθηκε μετά τον εντοπισμό μερικών κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες επαληθεύτηκαν από το AFP.

Η μεγαλούπολη αυτή των άνω των 18 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται στη νότια Κίνα ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (27/9), 10 νέα κρούσματα, κάτι το οποίο ώθησε τις αρχές, που βρίσκονται υπό πίεση μερικές μόνο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του σημαντικού Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο, να αντιδράσουν για να αποφευχθεί έξαρση των κρουσμάτων.

Βίντεο που κυκλοφορούν στους κινεζικούς ιστοτόπους Weibo και Instagram και επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να φωνάζουν «Άρατε την καραντίνα», υπό το βλέμμα σειρών αστυνομικών με μπλε ιατρικές στολές στην συνοικία Σαουέι, που βρίσκεται κοντά στην έδρα της τοπικής κυβέρνησης.

Wild scenes of true dissent and protesting coming out of Shawei (沙尾)in Shenzhen tonight.

The area was put under lockdown.A lot of residents decided to come out to show their displeasement.



Shenzhen's population is tired, irritated, fed up.On the cusp of a collective meltdown. pic.twitter.com/D2RpX1ewiS