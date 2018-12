Κίτρινα γιλέκα: Η πολιτική εκμετάλλευση στο εξωτερικό της κρίσης ανησυχεί το Παρίσι

Από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσω μια έξαρσης αναρτήσεων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… η κρίση των κίτρινων γιλέκων στη Γαλλία ενδιαφέρει πολύ το εξωτερικό, ή και λίγο παρά πάνω σύμφωνα με την άποψη των αρχών, με την κυβέρνηση να μιλάει ακόμα και για «ανάμειξη».



«Το λέω στον Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας (Εμανουέλ Μακρόν) του το λέει επίσης: δεν εμπλεκόμαστε στις αμερικανικές διαμάχες, αφήστε μας να ζήσουμε τη δική μας εθνική ζωή» ζήτησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Ιβ Λεντριάν, από την εκπομπή Le Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.



Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να σχολιάσει στο Twitter τις συγκρούσεις και τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Γαλλία, μιλώντας για «μια ημέρα και μια νύχτα πολύ θλιβερές στο Παρίσι». «Ίσως να είναι καιρός να μπει τέλος στη γελοία κι εξαιρετικά δαπανηρή συμφωνία του Παρισιού και να επιστραφούν τα χρήματα στους πολίτες μέσω της μείωσης των φόρων» έγραψε επίσης ο μεγιστάνας, δεινός επικριτής αυτής της διεθνούς συμφωνίας, που αποτελεί σημείο διαφωνίας μεταξύ εκείνου και του Εμανουέλ Μακρόν, εκ των πιο ένθερμων υπέρμαχων της.



«Η αταξία βασιλεύει στους δρόμους πολλών ευρωπαϊκών χωρών, αρχής γενομένης από το Παρίσι. Οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες προβάλουν εικόνες πυρπολημένων αυτοκινήτων, λεηλατημένων καταστημάτων, μιας από τις βιαιότερες καταστολές από την αστυνομία εναντίον των διαδηλωτών» είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κατηγορείται συχνά από τη Γαλλία για καταστολή των ελευθεριών.



«Ο Μακρόν δεν είναι πρόβλημα για εμένα, είναι πρόβλημα για τον γαλλικό λαό» ανέφερε, πρόσφατα, ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι, την ώρα που ο Αμερικανός θεωρητικός των λαϊκιστικών κινημάτων Στιβ Μπάνον επιβεβαίωνε ότι το «Παρίσι καίγεται» και «τα κίτρινα γιλέκα (…) της Γαλλίας είναι ακριβώς ο ίδιος τύπος πολιτών που εξέλεξαν τον Ντόναλντ Τραμπ (…), που ψήφισαν υπέρ του Brexit».



Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργός Υγείας της Γαλίας Ανιέ Μπιζίν επίκρινε σφόδρα «την ανάμειξη» από το εξωτερικό στις γαλλικές υποθέσεις, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI.



Μετά την προβολή των εικόνων του Ματέο Σαλβίνι και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που περιέγραφαν τα «κίτρινα γιλέκα» ως την αποτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών, η Μπιζίν απάντησε:



«Γίνομαι έξω φρενών όταν ακούω αυτούς τους ακραίους πολιτικούς, που εκμεταλλεύονται την κατάσταση αντί να ελπίζουν για τον κατευνασμό (…). Πρόκειται για ανάμειξη, πρόκειται για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται μία κατάσταση για να δικαιολογήσουν τη δική τους πολιτική που είναι κατά του περιβάλλοντος, ολοκληρωτική».



Κοινωνικά δίκτυα



Όμως, εκτός αυτών των δημόσιων τοποθετήσεων, οι γαλλικές αρχές δίνουν προσοχή στις ενδεχόμενες παρεμβάσεις στην κρίση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η γενική γραμματεία άμυνας και εθνικής ασφάλειας (SGDSN), ένας οργανισμός που συνδέεται με τον πρωθυπουργό, συντονίζει τη διαδικασία των επαληθεύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.



Οι γαλλικές υπηρεσίες είναι προσεκτικές απέναντι στη χειραγώγηση της πληροφορίας, όμως είναι πολύ νωρίς για να απαντήσουν σε όσα ισχυρίζεται η βρετανική εφημερίδα The Times, που έγραψε ότι εκατοντάδες ψεύτικοι λογαριασμοί, που τροφοδοτούνται από τη Ρωσία, επιδιώκουν να ενισχύσουν την εξέγερση των κίτρινων γιλέκων, σημείωσε μια άλλη πηγή με γνώση της υπόθεσης.



Πρόκειται για ένα θέμα που επιβάλλει εκτενείς και περίπλοκες έρευνες, διευκρίνισε η ίδια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.



Σύμφωνα με τους The Times, που επικαλούνται τις αναλύσεις που έκανε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας New Knowledge, περίπου 200 λογαριασμοί στο Twitter έχουν αναρτήσει φωτογραφίες και βίντεο από ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά από την αστυνομία, υποτιθέμενα «κίτρινα γιλέκα», την ώρα που αυτές οι εικόνες προέρχονται από γεγονότα που δεν είχαν καμία σχέση με τις διαδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στη Γαλλία εδώ και εβδομάδες.



Πηγή: ΑΠΕ