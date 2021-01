Κλείνουν για δύο εβδομάδες τα δημοτικά σχολεία στο Λονδίνο

Tο κλείσιμο των δημοτικών σχολείων του Λονδίνου για δύο εβδομάδες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ταχεία διασπορά του νεότερου και μεταδοτικού στελέχους του κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον περιέγραψε ένα σχέδιο που προέβλεπε την καθυστέρηση του ανοίγματος των γυμνασίων-λυκείων, όμως το άνοιγμα των περισσότερων δημοτικών σχολείων για τα παιδιά κάτω των 11 ετών την επόμενη εβδομάδα, μόλις τελειώσουν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Μονάχα στις πλέον πληγείσες περιοχές της χώρας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας, τα σχολεία αναμενόταν να μείνουν κλειστά. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές σε περιοχές, όπου τα σχολεία επρόκειτο να ξανανοίξουν, διαμαρτυρήθηκαν.

«Η κυβέρνηση τελικά λογικεύτηκε κι έκανε στροφή 180 μοιρών», έγραψε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν στο Twitter.

«Όλα τα δημοτικά σχολεία στο Λονδίνο θα αντιμετωπιστούν το ίδιο. Είναι η σωστή απόφαση…».

Thanks to @sadiqkhan @georgiagould @londoncouncils and all those who lobbied for the Government to do the right thing in London. Now @GavinWilliamson must delay school opening nationwide to reduce transmission, support our NHS and #protectourcommunities https://t.co/k1ggzdfXii