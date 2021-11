Συναγερμός για πυροβολισμούς έχει σημάνει στο Κολοράντο.

Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον πέντε έφηβοι καθώς τραυματίστηκαν τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πάρκο κοντά σε λύκειο της περιοχής.

Ο δράστης προς το παρόν παραμένει ελεύθερος, όπως αναφέρει η τοπική αστυνομία.

Multiple people have been shot in Aurora on Monday, the Aurora Police Department said. #9NEWShttps://t.co/kD610JW8Jq