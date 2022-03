Ξεκίνησε η απομάκρυνση των αμάχων από τις πόλεις Σούμι και Ιρπίν

Ξεκίνησε πριν από μια περίπου ώρα, η απομάκρυνση των αμάχων από την πόλη Σούμι, στην βορειοανατολική Ουκρανία, όπως και από την πόλη Ιρπίν, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η απομάκρυνση των αμάχων γίνεται πράξη αφού προηγήθηκε η συμφωνία Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων να δημιουργήσουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους εκκένωσης των περιοχών αυτών, ούτως ώστε να επιτραπεί στους ηλικιωμένους πολίτες και τα γυναικόπαιδα να φύγουν από τις δύο προαναφερθείσες πόλεις οι οποίες πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

