Λευκορωσία: Νέα «δημόσια» εμφάνιση για τον φυλακισμένο δημοσιογράφο Ρομάν Προτάσεβιτς

Ο φυλακισμένος Λευκορώσος δημοσιογράφος Ρομάν Προτάσεβιτς, έκανε την εμφάνισή του σήμερα σε μια συνέντευξη Τύπου στο Μινσκ, δηλώνοντας ότι νιώθει καλά και πως δεν τον έχουν χτυπήσει, ωστόσο η αντιπολίτευση χαρακτήρισε το συμβάν ως μια ακόμη «δημόσια» εμφάνιση που έγινε με εξαναγκασμό.

Τη συνέντευξη Τύπου για τους δημοσιογράφους οργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας, στο οποίο έφεραν τον κρατούμενο δημοσιογράφο Ρομάν Προτάσεβιτς. Οι δημοσιογράφοι εκ των προτέρων δεν γνώριζαν, γράφει το BBC στην ρωσική ιστοσελίδα του, ότι ο Προτάσεβιτς θα είναι στην αίθουσα και πως την τελευταία στιγμή στο τραπέζι στο οποίο θα έπρεπε να κάτσουν οι ομιλητές, τοποθέτησαν μια ταμπέλα με το όνομα του δημοσιογράφου.

«Όπως βλέπετε, την τελευταία στιγμή στη σύνθεση των συμμετεχόντων έγιναν αλλαγές. Μάθαμε για την επιθυμία του Ρομάν να επικοινωνήσει με τα ΜΜΕ» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Ανατόλι Γκλάζ.

Ο Προτάσεβιτς ο οποίος καθόταν δίπλα σε τέσσερις αξιωματούχους, δύο εκ των οποίων φορούσαν στολές, είπε ότι δεν συνεργάστηκε με τις αρχές και ότι ήταν καλά στην υγεία του μετά τη σύλληψή του τον περασμένο μήνα, όταν το αεροσκάφος της Ryanair στο οποίο επέβαινε υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μινσκ.

Wow. The Belarusian authorities have brought x- @nexta_tv blogger Roman Protasevich from his KGB prison cell to their press briefing about the forced diversion of his @Ryanair flight - that prompted international condemnation & sanctions. @JonahFisherBBC & @abdujalil are there https://t.co/QXXdIH5kWW