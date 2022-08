Λίβανος: Νέα κατάρρευση μέρους των σιλό σιτηρών στο λιμάνι της Βηρυτού

Ένα μέρος των σιλό σιτηρών που είχαν υποστεί ζημιές από την έκρηξη η οποία κατάστρεψε το λιμάνι της Βηρυτού πριν από δύο χρόνια, κατέρρευσε την Πέμπτη. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον άλλα δύο σιλό στο λιμάνι κατέρρευσαν, την ώρα που πλήθος κόσμου και διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να τιμήσουν τη δεύτερη επέτειο του δράματος.

More Beirut silos collapse as Lebanon marks two years since the blast, with a cloud of smoke and dust eerily similar to that from the explosion rising into the sky. pic.twitter.com/ujwEWIvwNB