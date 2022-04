Λίβανος: Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη κοντά στη Σιδώνα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης κοντά σε κέντρο προσκόπων που συνδέεται με το Κίνημα Άμαλ, πολιτικό βραχίονα της σιιτικής παράταξης Χεζμπολάχ, κοντά στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters σήμερα.

#Video from the scene of the explosion that took place in the town of Benafoul in Sidon, southern #Lebanon, which killed one person and injured seven others. pic.twitter.com/h8rw03auRF