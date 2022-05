Λιβύη: Αποχώρησε από την Τρίπολη η διορισμένη από το Κοινοβούλιο κυβέρνηση

Η διορισθείσα από το Κοινοβούλιο κυβέρνηση της Λιβύης, με επικεφαλής τον Φάτι Μπασάγα, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 17 Μαΐου, ότι αποσύρεται από την Τρίπολη, έδρα της αντίπαλης κυβέρνησης της χώρας, λίγες ώρες αφού εισήλθε στην πόλη.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης αυτής επεσήμανε στην ανακοίνωσή της, ότι ο Μπασάγα, όπως και πολλοί από τους υπουργούς του, «εγκατέλειψαν την Τρίπολη προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια των πολιτών».

Νωρίτερα έγινε γνωστό, ότι ξέσπασαν μάχες στην Τρίπολη, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της διορισμένης από το κοινοβούλιο κυβέρνησης, ότι έφτασε στη λιβυκή πρωτεύουσα.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης του Φάτι Μπασάγα ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός και «αρκετοί υπουργοί» έφθασαν «στην πρωτεύουσα Τρίπολη για να αρχίσουν τις εργασίες τους» εκεί.

Η λιβυκή Βουλή, η οποία εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ονόμασε νέο πρωθυπουργό τον Μπασάγα τον Φεβρουάριο. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χαφτάρ, τον ισχυρό άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, τα στρατεύματα του οποίου είχαν αποπειραθεί να κυριεύσουν την πρωτεύουσα το 2019.

Ο Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπάιμπα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην Τρίπολη, που σχηματίστηκε έπειτα από πολιτική διαδικασία, που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ στις αρχές του 2020, αρνήθηκε να παραχωρήσει την εξουσία, κάτι που προκάλεσε εκ νέου μακρά διένεξη ανάμεσα στις δύο παράλληλες κυβερνήσεις.

Η κυβέρνηση του Ντμπάιμπα είχε βασική αποστολή να οργανώσει βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, που υποτίθεται, ότι θα διεξάγονταν τον Δεκέμβριο του 2021.

