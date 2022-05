Μακελειό στο Τέξας: «Από ξεκλείδωτη πόρτα μπήκε στο σχολείο» - Επικρίσεις για την «ολιγωρία» της Αστυνομίας

«Ανεμπόδιστος μπήκε στο κτίριο από ξεκλείδωτη πόρτα» ο 18χρονος μακελάρης που εισέβαλλε στο πρωτοβάθμιο σχολείο της μικρής πόλης Ουβάλντε, στο Τέξας, σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλες, αναφέρει σε νέα ενημέρωσή της η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τη νέα εκδοχή που δίνει για τα γεγονότα, εν μέσω επικρίσεων για την «παθητικότητα» μελών της, η ασφάλεια του σχολείου ήταν ελλιπής, με τον δράστη να έχει την ευκαιρία να οχυρωθεί μέσα στην τάξη για περίπου μια ώρα, προτού ομάδα επέμβασης εισβάλει και τον σκοτώσει.

Η «ολιγωρία» της Αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη, εκπρόσωπος των δυνάμεων επιβολής της τάξης υπέστη καταιγισμό ερωτήσεων από τον Τύπο, χωρίς να δώσει απαντήσεις σε πολλές από αυτές, για το πώς ακριβώς εκτυλίχθηκε αυτή η τραγωδία.

Στο μεταξύ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωνε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα βρίσκεται, μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ, επιτόπου μεθαύριο Κυριακή, για να «μοιραστεί το πένθος της κοινότητας», στη μικρή πόλη του αμερικανικού Νότου όπου διαπράχθηκε η χειρότερη μαζική δολοφονία μέσα σε σχολείο τα τελευταία δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τουλάχιστον ένα βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες, γονείς περίμεναν με ολοένα εντεινόμενη αγωνία μπροστά στο σχολείο, για μια αιωνιότητα, λένε οι ίδιοι, χωρίς οι αστυνομικοί να επεμβαίνουν, ενώ ο δράστης, Σαλβαδόρ Ράμος, διέπραττε το μακελειό.

