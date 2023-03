Mεγάλη φωτιά σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ

Το εργοτάξιο κατασκευής ενός ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη πυροσβεστών, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης.

BREAKING: Major fire breaks out in Hong Kong. https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/VXnvceX0dN

Η φωτιά ξέσπασε στις 23.11 τοπική ώρα (17.11 ώρα Ελλάδας) στο Τσιμ Σα Τσούι, μια πολυσύχναστη εμπορική και τουριστική συνοικία στην παραλιακή οδό. Δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

NOW - Skyscraper under construction on fire in Hong Kong. pic.twitter.com/AvoeElDguc

Οι φλόγες εντοπίστηκαν αρχικά κοντά σε μια σκαλωσιά στην κορυφή του κτιρίου. Η φωτιά ήταν ορατή από το λιμάνι όπως και οι στάχτες που έπεφταν στους γειτονικούς δρόμους.

In Hong Kong, a high rise construction site has caught fire. Large pieces of debris from the fire are littering nearby streets. Take a look:pic.twitter.com/U8ALxcdAIs