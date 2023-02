Μεγάλη πυρκαγιά σε φυτώριο της Φλόριντα

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά σε φυτώριο της πόλης Κίσιμι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί και έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα μια έκταση οκτώ στρεμμάτων να παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, «75 πυροσβέστες με 21 οχήματα εξακολουθούν να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά».

Βίντεο που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις και πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό της περιοχής.

A MASSIVE FIRE breaking out at a fertilizer warehouse in Kissimmee Florida and releasing a ton of hazardous chemicals into the air.



