Μεξικό: Αεροσκάφος διέκοψε την προσγείωσή του για να αποφύγει σύγκρουση

Απότομα την προσγείωσή του διέκοψε επιβατικό αεροσκάφος της γραμμής προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο, που τροχοδρομούσε στον διάδρομο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Μεξικού, προχθές Σάββατο.

κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροπλάνο.

Moment when Volaris plane has a close call with other Volaris plane on the ground in Mexico City airport. Reports that rearranged air space has been causing problems in central Mex. #aviation 🇲🇽 pic.twitter.com/StuSN55axt