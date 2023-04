Μετάλλιο Υπέρτατης Θυσίας από Ερντογάν στους Έλληνες και άλλους ξένους διασώστες στο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ

Το Κρατικό Μετάλλιο Υπέρτατης Θυσίας της Τουρκίας απένειμε ο Πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους Έλληνες Πυροσβέστες, καθώς και στις αντιπροσωπίες διασωστικών ομάδων όλων των χωρών, που συμμετείχαν στην μεγάλη προσπάθεια για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμμια από τον τρομερό πολύνεκρο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, στις 6 Φεβρουαρίου στην Τουρκία.

Η επίδοση του τιμητικού μεταλλίου έγινε με ιδιαίτερη επισημότητα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Εθνικό Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Beştepe, στην 'Αγκυρα.

Στην Τελετή Απονομής του Κρατικού Μεταλλίου Εξαιρετικής Θυσίας παραβρέθηκαν οι τοπικές και ξένες ομάδες έρευνας και διάσωσης που συμμετείχαν με αυτοθυσία στις έρευνες διάσωσης κυρίως στις περιοχές Καχραναμανμαράς και Χατάι, όπου έδρασε με πολύ σημαντικά αποτελέσματα και η ελληνική αποστολή, από την 1η και 2η ΕΜΑΚ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Presentation of Turkiye’s State Medal of Superior Sacrifice to the Greek Rescue Team via its representative Fire Chief Thomas Krikellis by President R. T. Erdoğan in the presence of the Ambassador of Greece to Turkiye Christodoulos Lazaris. pic.twitter.com/MouqYr3ZCz