Μιανμάρ: Κατακραυγή μετά την πολύνεκρη επίθεση εναντίον χωριού

Τα Ηνωμένα Έθνη και η Γερμανία καταδίκασαν χθες Τρίτη τη νέα αεροπορική επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ εναντίον χωριού σε ζώνη ελεγχόμενη από αντάρτες, με δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει σθεναρά την επίθεση των ένοπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (...) και καλεί οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του, τον Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο κ. Γκουτέρες «επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον στρατό της Μιανμάρ να τερματίσει την εκστρατεία βίας εναντίον του πληθυσμού» της χώρας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπός του.

Νωρίτερα χθες, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωνε πως του προκάλεσε «αποτροπιασμό» η επίθεση που αποδίδεται στη στρατιωτική χούντα,

«Φαίνεται πως παιδιά που συμμετείχαν σε χορούς, καθώς και άλλοι άμαχοι, που παρευρίσκονταν σε τελετή ανοίγματος κέντρου στο χωριό Παζί Γκι, στην περιφέρεια Κανμπαλού, είναι ανάμεσα στα θύματα», υπογράμμισε ο κ. Τουρκ σε δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του.

Στο κείμενο περιγράφεται ότι «επιθετικό ελικόπτερο άνοιξε κατόπιν πυρ εναντίον αυτών που έτρεχαν να βγουν από την αίθουσα για να σωθούν», ενώ γίνεται λόγος για πληροφορίες κατά τις οποίες περίπου εκατό χωρικοί σκοτώθηκαν στα πλήγματα χθες το πρωί στην περιοχή Σαγκάιγκ, προπύργιο ένοπλων αντιπολιτευόμενων οργανώσεων, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Αυτόπτες μάρτυρες με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο έκαναν επίσης λόγο για περίπου εκατό νεκρούς. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτεί προς το παρόν, δείχνουν πτώματα σκορπισμένα στα συντρίμμια σπιτιών.

Burmese military kills more than 50 civilians in horror air strike #conflict #news #kanbalu #myanmar #military #airstrike #KameraOne pic.twitter.com/tgrjacK9z4