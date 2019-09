«Μίλησαν οι κάμερες» για τον θάνατο της 26χρονης Ιόλης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση θανάτου της 26χρονης Ιόλης Χατζηλύρα, που εντοπίστηκε νεκρή την περασμένη Τρίτη στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στην περιοχή Brisbane.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αστυνομία αναζητεί άνδρα ο οποίος πιστεύεται πως εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της νεαρής Ελληνοκύπριας, η οποία βρέθηκε γυμνή σε πάρκο της πόλης.

Πρόκειται για τον Bradley Edwards, 34 ετών, που περιγράφεται ως ύψους 190, λεπτός, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο 34χρονος μπορεί να συχνάζει στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η Αστυνομία κάνει παράλληλα έκκληση σε όποιονδήποτε γνωρίζει τον 34χρονο ή έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον τόπο διαμονής του να μην τον προσεγγίσει και να καλέσει αμέσως τις Αρχές.

Ο 34χρονος φαίνεται σε διάφορα βίντεο να κινείται ύποπτα στην περιοχή κουβαλώντας μια τσάντα, η οποία πιθανόν να ανήκει στην άτυχη κοπέλα.

Update 3: Appeal for assistance / release of CCTV - Death investigation, Kalinga. Do you know the whereabouts of Bradley Edwards, 34? Police believe he can assist with their investigations. If sighted DO NOT APPROACH & call Triple Zero (000) immediately. https://t.co/Y6zdzm3PIk pic.twitter.com/02gIuO3SbE