Μόλις 126 δολάρια οι εισπράξεις της νέας ταινίας του Κέβιν Σπέισι

Το Billionaire Boys Club είναι η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Κέβιν Σπέισι και ουδεμία σχέση έχει ως προς τις εισπράξεις με τις παλαιότερες ταινίες του ηθοποιού που ενεπλάκη στο σκάνδαλο #metoo.



Η νέα ταινία που σκηνοθετεί ο James Cox, έκανε πρεμιέρα σε μόλις 10 κινηματογράφους στις ΗΠΑ και ίσα που έφτασε σε εισπράξεις τα 126 δολάρια, κάτι που αποτελεί ένα πρωτοφανές αρνητικό ρεκόρ για ταινία του Χόλιγουντ.



Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, σε κάθε κινηματογράφο οι εισπράξεις ήταν $12.60, κάτι που σημαίνει πως τα εισιτήρια ήταν λιγότερα από μόλις δύο για κάθε αίθουσα ($9.27 η μέση τιμή του ενός εισιτηρίου).



Το Billionaire Boys Club διηγείται την ιστορία μιας διάσημης λέσχης της υψηλής κοινωνίας της Καλιφόρνια των αρχών του ’80. Η ταινία γυρίστηκε το 2015, πριν ξεσπάσει το σεξουαλικό σκάνδαλο του Κέβιν Σπέισι που είχε ως αποτέλεσμα να βουλιάξει η καριέρα του. Η εταιρεία παραγωγής αποφάσισε να τη βγάλει στις αίθουσες αν και η πρώτη επικρατούσα σκέψη ήταν να μην προβληθεί ποτέ. Στα αξιοσημείωτα ότι το Billionaire Boys Club δεν προβλήθηκε σε καμία αίθουσα στο Λος Άντζελες ή τη Νέα Υόρκη.



Θυμίζουμε πως μετά τις κατηγορίες εναντίον του, ο Κέβιν Σπέισι αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το House of Cards του Netflix ενώ αντικαταστάθηκε και από το All the Money in the World. Τα προβλήματα για τον βραβευμένο με Όσκαρ Σπέισι άρχισαν μετά τις κατηγορίες του ηθοποιού Anthony Rapp - γνωστού από το Star Treck - ο οποίος ισχυρίστηκε πως ο γνωστός ηθοποιός επιχείρησε να τον εκμεταλλευτεί σεξουαλικά όταν ήταν μόλις 14 ετών. Στη συνέχεια ακολούθησαν περισσότερες κατηγορίες εναντίον του.



Πηγή: news247.gr