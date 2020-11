"Η ώρα της ανάρρωσης για την Αμερική"

Μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους τους Αμερικανούς πολίτες έστειλε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δήλωσε ότι «έχει έρθει η ώρα να θεραπευθεί» μια βαθιά διχασμένη Αμερική. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, αρνείται να δεχτεί το αποτέλεσμα και προσφεύγει στη δικαιοσύνη για νοθεία, αφού αμφισβητεί το αποτέλεσμα σε κάποιες πολιτείες.

«Οι πολίτες αυτού του κράτους μίλησαν. Μας έδωσαν μια ξεκάθαρη νίκη, μια πειστική νίκη», τόνισε ο Μπάιντεν από το Ουίλμινγκτον όπου μένει, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί να τον ακούσουν μέσα από τα αυτοκίνητά τους, ενώ κάλεσε τους Αμερικανούς να μην συμπεριφέρονται πλέον στους αντιπάλους τους σαν να είναι εχθροί τους.

«Δεσμεύομαι να είμαι ένας πρόεδρος που συσπειρώνει και όχι που διχάζει», υπογράμμισε από το προπύργιό του στο Ντέλαγουερ, αλλά και να «ηγηθώ των δυνάμεων της αξιοπρέπειας» προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού, να επιστρέψει στην οικονομική ευημερία, να διασφαλίσει υγειονομική ασφάλεια για τις αμερικανικές οικογένειες και να εξαλείψει τον συστημικό ρατσισμό.

Χωρίς να κάνει λόγο για τον αντίπαλό του, ο Μπάιντεν μίλησε απευθείας στους 70 εκατομμύρια Αμερικανούς που ψήφισαν τον Τραμπ.

«Προς όλους εσάς που ψηφίσατε τον πρόεδρο Τραμπ, κατανοώ την απογοήτευσή σας σήμερα. Έχω χάσει κι εγώ κάνα δυό φορές. Αλλά τώρα, ας δώσουμε ο ένας στον άλλο μια ευκαιρία. Έχει έρθει η ώρα να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να δούμε ξανά ο ένας τον άλλο, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον ξανά», τόνισε.

