Μπαγκλαντές: Συνεχίζονται οι πλημμύρες - 9,5 εκ. άνθρωποι εγκλωβισμένοι και δεκάδες νεκροί

Έπειτα από πολλές ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων, οι περισσότερες περιοχές στο Μπαγκλαντές και τη βορειοανατολική Ινδία βρέθηκαν σήμερα, Τρίτη 21 Ιουνίου, κάτω από τα νερά, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των αρχών να φτάσουν περισσότερους από 9,5 εκατομμύρια ανθρώπους, που έχουν εγκλωβιστεί με μικρά αποθέματα τροφίμων και πόσιμου νερού.

Οι ιδιαίτερα σφοδρές βροχοπτώσεις της περιόδου των μουσώνων έχουν προκαλέσει τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα σε κάποιες περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στο Μπαγκλαντές και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 69 ανθρώπων τις τελευταίες δύο εβδομάδες τόσο στη χώρα όσο και στο ινδικό κρατίδιο Άσαμ.

«Οι άνθρωποι είναι χωρίς τρόφιμα. Δεν έχουν καν πόσιμο νερό αφότου τα πηγάδια βρέθηκαν κάτω από το νερό» δήλωσε ο Αμπού Μπακάρ, 26 ετών, που μένει στην περιοχή Σουναμγκάνζ στο βορειοανατολικό Μπαγκλαντές.

Η πρωθυπουργός της χώρας Σέιχ Χασίνα πέταξε πάνω από μερικές από τις πληγείσες περιοχές σήμερα για να ελέγξει τις καταστροφές.

Οι πλημμύρες είναι ένα συχνό φαινόμενο στην Ινδία και στο Μπαγκλαντές - που συνολικά έχουν 1,6 δις κατοίκους - όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητά, τη σοβαρότητά τους και κάνει τα φαινόμενα πιο ξαφνικά. Η εποχή των μουσώνων στη νότια Ασία διαρκεί μεταξύ του Ιουνίου και του Οκτωβρίου.

Οι πλημμύρες στην επαρχία Σιλχέτ του Μπαγκλαντές είναι οι χειρότερες, που έχουν καταγραφεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και η Unicef ανακοίνωσε ότι το 90% των εγκαταστάσεών της έχουν πλημμυρίσει, ενώ αυξάνονται παράλληλα οι ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού.

Η Unicef ζητεί επειγόντως 2,5 εκ. δολάρια για να αντιμετωπίσει την έκτακτη κατάσταση στο Μπαγκλαντές και συνεργάζεται με την κυβέρνηση της χώρας για να της προσφέρει ταμπλέτες καθαρισμού νερού, ιατρικά εφόδια και δοχεία νερού.

«Τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι, περιλαμβανομένου 1,6 εκατομμυρίου παιδιών, είναι εγκλωβισμένοι από τις πλημμύρες στο βορειοανατολικό Μπαγκλαντές και έχουν άμεση ανάγκη από βοήθεια», τόνισε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σε κάποιες περιοχές ο στρατός της χώρας έριξε σακιά με βοήθεια από ελικόπτερα στους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στις σκεπές των σπιτιών τους.

Καταστροφή

Στο κρατίδιο Άσαμ, στη γειτονική Ινδία, από τις πλημμύρες έχουν αποκοπεί τρεις περιοχές στην κοιλάδα Μπαράκ, ενώ το νερό στην κεντρική πόλη της περιοχής, τη Σιλχάρ, φτάνει στο ύψος της μέσης των ανθρώπων.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Άσαμ, ο Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα.

Ο ινδικός στρατός και μέλη πολιτοφυλακών έχουν κληθεί για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και έχουν απεγκλωβίσει περίπου 1.000 ανθρώπους τις τελευταίες 72 ώρες, δήλωσε αξιωματούχος.

Το κρατίδιο Άσαμ και το γειτονικό Μαγκαλάγια έχουν δεχθεί κατά 134% περισσότερες βροχοπτώσεις φέτος σε σχέση με τον μέσο όρο άλλων χρονιών για την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Περίπου 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο Άσαμ, με περίπου 330.000 να διαμένουν σε καταφύγια.

