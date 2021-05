Νέα βίαια επεισόδια με περισσότερους από 300 τραυματίες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Νέες συγκρούσεις με πέτρες, δακρυγόνα και σφαίρες με επικάλυψη από καουτσούκ έφεραν σήμερα αντιμέτωπους στην πλατεία των Τζαμιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ πιστούς Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς αστυνομικούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 300 άνθρωποι, οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βιαιοτήτων στην ιερή πόλη.

Μπροστά σ' αυτή την κλιμάκωση, έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα, έπειτα από αίτημα της Τυνησίας, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έναν παλαιστινιακό τομέα που εδώ και πάνω από 50 χρόνια βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή.

Παρόλο που οι διεθνείς εκκλήσεις για ηρεμία πολλαπλασιάζονται, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την «αποφασιστικότητα» των δυνάμεων της τάξης για να εγγυηθούν τη «σταθερότητα» στην Ιερουσαλήμ. «Τις υποστηρίζουμε σ' αυτό τον δίκαιο αγώνα» τόνισε.

Η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς κατήγγειλε από την πλευρά της μια «βάρβαρη επίθεση» των ισραηλινών δυνάμεων και ο επικεφαλής του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Γάζα, ο Ισμαήλ Χανίγια, προειδοποίησε ότι η παλαιστινιακή «αντίσταση» «δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια».

Al Aqsa mosque is under attack right now, israeli forces injure hundreds of Palestinians turning Al Aqsa courtyards into war zones during the holy month of Ramadan in Jerusalem #القدس_ينتفض #Jerusalem pic.twitter.com/13Ucp9j0Yt