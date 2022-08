Νέα Ζηλανδία: Η αστυνομία ταυτοποίησε τα παιδιά, τα λείψανα των οποίων είχαν εντοπιστεί σε βαλίτσες

Η αστυνομία στη Νέα Ζηλανδία ταυτοποίησε τα λείψανα δύο παιδιών τα οποία εντοπίστηκαν νωρίτερα αυτό τον μήνα σε δύο βαλίτσες που πωλήθηκαν σε πλειστηριασμό, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα τα δημοσιοποιήσει έπειτα από αίτημα της οικογένειάς τους.

Οι αρχές αποφάσισαν να μην δώσουν στη δημοσιότητα καμία πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητας των δύο παιδιών, εξήγησε ο επιθεωρητής Τοφιλάου Φααμανούια Βααελούα.

