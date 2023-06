ΗΠΑ: 66χρονος σκοτώθηκε από αρκούδα στην Αριζόνα ενώ έπινε αμέριμνος τον πρωινό του καφέ

Ένας άνδρας από την Αριζόνα σκοτώθηκε την Παρασκευή 16/6 μετά από επίθεση μαύρης αρκούδας. Ο Στίβεν Τζάκσον, 66 ετών, δέχτηκε επίθεση από την αρκούδα καθώς καθόταν κι έπινε τον πρωινό του καφέ σε μια δασώδη περιοχή του Groom Creek στην κομητεία Yavapai, όπου έχτιζε μια καλύβα, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη.

An Arizona man was fatally mauled by a black bear that attacked him unprovoked while he was having his morning coffee https://t.co/ZG71LPiigi