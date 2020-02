Νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας ο μακελάρης στην Ταϊλάνδη

Οι ταϊλανδέζικες δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έναν Ταϊλανδό υποαξιωματικό, δράστη της σφαγής στο εμπορικό κέντρο στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα, δήλωσαν αστυνομικές και στρατιωτικές πηγές.

Ο δράστης σκοτώθηκε μέσα στο εμπορικό κέντρο όπου κρυβόταν, ανέφεραν για τον πρωταγωνιστή του θρίλερ που διήρκεσε συνολικά 17 ώρες.

Λίγα λεπτά αργότερα την είδηση επιβεβαίωσαν ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Ανουτίν Σαρνβιρακούλ και ο αρχηγός της αστυνομίας.

«Ευχαριστούμε την αστυνομία και τον στρατό που έδωσε τέλος στην κατάσταση. Ο ένοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε!!!» ανακοίνωσε ο υπουργός με ανάρτησή του στο facebook.

