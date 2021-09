Νέο «μποτιλιάρισμα» στη Διώρυγα του Σουέζ - Πλοίο προσάραξε στο 54ο χιλιόμετρο

Έξι μήνες μετά την προσάραξη του πλοίου μεταφοράς container «Ever Given» στη Διώρυγα του Σουέζ, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί «έμφραγμα» στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, η ιστορία επαναλήφθηκε.

Πριν από λίγες ώρες, ένα άλλο πλοίο μεταφοράς container, προσάραξε στο 54ο χιλιόμετρο της διώρυγας και μπλόκαρε την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τέσσερα πλοία που ταξίδευαν από το λιμάνι Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου έχουν ακινητοποιηθεί. Οι αρμόδιες αρχές ανέφεραν πως υπήρξε άμεση κινητοποίηση για να μετακινηθεί το πλοίο και να ανοίξει δίοδος για τα διερχόμενα πλοία.

Άλλες πηγές τόνισαν ότι υπήρξε ένα «μικρό» ζήτημα στη διώρυγα το οποίο έχει λυθεί, Το Sky News Arabia ανέφερε λίγο αργότερα ότι το σκάφος είχε μετακινηθεί με επιτυχία και το κανάλι ήταν και πάλι «καθαρό».

La navegació pel canal de Suez flueix com de costum i no s'ha vist afectada pels problemes que ha patit avui un vaixell que l'estava creuant, i que ja ha reprès el curs, segons informa l'autoritat de la via. pic.twitter.com/4fmIl4EcHZ