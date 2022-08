Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ: Άγριος ξυλοδαρμός ακινητοποιημένου πολίτη στο Άρκανσο

Σοκ έχει προκαλέσει ένα βίντεο από τις ΗΠΑ το οποίο καταγράφει αστυνομικούς να χτυπούν με μένος ακινητοποιημένο πολίτη που έχουν συλλάβει.

Το περιστατικό αστυνομικής βίας αναρτήθηκε πρώτα στη πλατφόρμα Tik Tok και δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό ακινητοποιημένου πολίτη από τρεις αστυνομικούς σε πάρκινγκ καταστήματος στην πόλη Μέλμπερι.

Ο άνδρας δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι και σε κάθε σημείο του σώματός του, χωρίς να μπορεί να προβάλει καμία αντίσταση.

Σύμφωνα με το ABC News o Σερίφης της κομητείας, Κρόφορντ Τζίμι Νταμάντε, εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Κυριακής ενημερώνοντας τους πολίτες ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και ότι οι δυο αστυνομικοί από το τμήμα του που εμπλέκονται έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

«Θεωρώ όλους τους υπαλλήλους μου υπεύθυνους για τις πράξεις τους και θα πάρω τα απαραίτητα μέτρα για το θέμα», είπε χαρακτηριστικά ο Σερίφης.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews



**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf