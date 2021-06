Nέο βίντεο από το χαστούκι στον πρόεδρο Μακρόν

Ένα νέο βίντεο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή του χαστουκιού που δέχτηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χθες Τρίτη.

Δείτε τη νέα λήψη του περιστατικού:

Two men arrested in France after one of them slapped French Pres. Emmanuel Macron in the face, authorities tell @ABC News. https://t.co/mLUYVbTr3B pic.twitter.com/V756X3hGj5