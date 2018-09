New York Times: Αποχωρεί ο επικεφαλής της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba

Ο συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Alibaba Group Holding Ltd, Τζακ Μα, θα αποσυρθεί από την εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου τη Δευτέρα (10/9), καθώς θέλει να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία, ανέφεραν οι New York Times.



Ο Μα, πρώην καθηγητής αγγλικών και ένας από τους πιο γνωστούς ηγέτες μεγάλων επιχειρήσεων στην Κίνα, θα παραμείνει στο συμβούλιο διοικητών και θα συνεχίσει να καθοδηγεί τη διεύθυνση της εταιρίας, ανέφεραν χθες οι New York Times.



Δεν είναι ακόμη σαφές αν η εταιρία θα διορίσει νέον επικεφαλής. Ο Μα, που ίδρυσε την Alibaba το 1999, παραιτήθηκε από γενικός διευθυντής το 2013. Αυτή τη στιγμή είναι το διεθνές «πρόσωπο» της εταιρίας στα μεγαλύτερα πολιτικά και επιχειρησιακά γεγονότα.



Η Alibaba δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχόλια.



Ο Μα, ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα με την καθαρή αξία της περιουσίας του να ανέρχεται στα 36,6 δισ. δολάρια σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, δήλωσε, σύμφωνα με τους New York Times, πως η αποχώρησή του δεν είναι το τέλος, αλλά «η αρχή μιας εποχής».



Ο Μα, ο οποίος τη Δευτέρα γίνεται 54 ετών, αυτή τη στιγμή επιβλέπει διάφορα φιλανθρωπικά προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος. Είναι μια καλτ φυσιογνωμία στη βιομηχανία του Ίντερνετ στην Κίνα και έχει πολλούς «ακολούθους» τόσο μεταξύ των επιχειρηματιών όσο και απλών ανθρώπων. Συχνά στις εκδηλώσεις γίνεται δεκτός με κραυγές από τους φαν του.



Ο Μα διαθέτει επίσης ένα υψηλό διεθνές προφίλ καθώς συχνά καλεί παγκόσμιους ηγέτες στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη Χανγκτσού. Πέρυσι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «έξυπνο» και «ανοιχτόμυαλο».



Η Alibaba ιδρύθηκε από 18 ανθρώπους υπό την ηγεσία του Μα. Η μεγαλύτερη εταιρία διαδικτυακού εμπορίου έχει τώρα περισσότερους από 66.000 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το τελευταίο ετήσιο δελτίο της εταιρίας.



Η αξία της εταιρίας ανερχόταν περίπου στα 420 δισ. δολάρια στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου την Παρασκευή. Ο Μα ελέγχει επίσης την Ant Financial, η αξία της οποίας εκτιμήθηκε στα 150 δισ. δολάρια έπειτα από έναν πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης.