2 Νοεμβρίου: Ημέρα εναντίον της ατιμωρησίας για εγκλήματα Τύπου

Με βάση στοιχεία της Unesco κατά τα έτη 2006-2017 περισσότεροι από 1.010 δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα της άσκησης του καθήκοντός τους, να μεταφέρουν δηλαδή πληροφορίες στον κόσμο.





Στις εννιά από τις δέκα περιπτώσεις οι δολοφόνοι παραμένουν ατιμώρητοι.







Στην «γειτονιά της ΕΕ» είχαμε δύο ατιμώρητες δολοφονίες δημοσιογράφων: Της Daphne Caruana Galizia, που είχε δολοφονηθεί στις 16 OΟκτωβρίου 2017 από βόμβα που είχε τοποθετηθεί έξω από το σπίτι της στη Μάλτα.





Ήταν και η δολοφονία του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και πιο πρόσφατα της Martina Kušnírová που έπεσε νεκρή όταν πυροβολήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018. Ήταν και η δολοφονία του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και πιο πρόσφατα της Martina Kušnírová που έπεσε νεκρή όταν πυροβολήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018.





Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις από την ατιμωρησία για τα εγκλήματα εναντίον δημοσιογράφων τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν την απόφαση A/RES/68/163 στην 68η Σύνοδο του 2013, με την οποία καθορίζεται η 2α Νοεμβρίου ως Διεθνής Ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας εναντίον των Δημοσιογράφων (‘International Day to End Impunity for Crimes against Journalists’ IDEI).





Η επιλογή της ημέρας είχε γίνει για να τιμηθεί η μνήμη δύο Γάλλων δημοσιογράφων που είχαν σκοτωθεί στο Μάλι στις 2 Νοεμβρίου 2013.









«Η Δημοκρατία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ανεξάρτητα Μέσα…





Η ΕΕ τιμά όλους εκείνους τους δημοσιογράφους σ΄ολόκληρο τον κόσμο που υπέστησαν επιθέσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και αποδίδουμε τιμές στους γενναίους εκείνους δημοσιογράφους που συνεχίζουν το έργο των συναδέλφων τους που δεν είχαν κατορθώσει να ολοκληρώσουν τις έρευνές τους…





… Η ΕΕ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέτρα εξωτερικής πολιτικής και οικονομικά μέσα, για την προώθηση της ποιότητας της δημοσιογραφίας, πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες και την ελευθερία της έκφρασης. Θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το 'Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Τύπο και την Ελευθεριοτυπία' (European Centre for Press and Media freedom -ECPMF) παρέχοντας στοχευμένη προστασία μέσω προγραμμάτων προστασίας των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων… Όλα τα κράτη εντός της ΕΕ αλλά και εκτός αυτής έχουν καθήκον να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και την ασφάλεια των δημοσιογράφων ενεργοποιώντας το απαραίτητο νομικό περιβάλλον, λαμβάνοντας σοβαρά τις απειλές εναντίον των δημοσιογράφων και ενεργά αποτρέποντας ενδεχόμενες εναντίον τους επιθέσεις.







«Όσο υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει ελπίδα», επισημαίνει ο Jozef Kuciak, ερευνώντας την ανεξιχνίαστη υπόθεση της δολοφονίας του γιου του.Το 2017, για πρώτη φορά περισσότεροι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν χωρίς στις χώρες τους να υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις. Ήταν ρεκόρ: Δύο δολοφονημένοι δημοσιογράφοι κάθε εβδομάδα.Στην διακήρυξη για την 2α Νοεμβρίου, η αρμόδια επί των Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Φεντέρικα Μογκερίνι εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται:…Η Ελευθεροτυπία είναι ραχοκοκαλιά των ελεύθερων κοινωνιών. Υπονομεύοντάς την σημαίνει πως υπονομεύονται οι ατομικές ελευθερίες».