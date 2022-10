Νότια Κορέα: Διεθνείς ηγέτες απευθύνουν τα συλλυπητήριά τους για την πολύνεκρη τραγωδία από τον συνωστισμό

Διεθνείς ηγέτες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους μετά τον θάνατο τουλάχιστον 22 ξένων υπηκόων από 13 χώρες που περιλαμβάνονταν μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν σε φονικό συνωστισμό στη συνοικία Ιτεγουόν της Σεούλ, η οποία είναι δημοφιλής για τη νυχτερινή ζωή της σε Νοτιοκορεάτες και αλλοδαπούς.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ κήρυξε σήμερα εθνικό πένθος μετά τον συνωστισμό κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Halloween που προκάλεσε τον θάνατο 153 ανθρώπων και τον τραυματισμό 134 στα στενά δρομάκια της περιοχής.

Μεταξύ των νεκρών από την καταστροφή που σημειώθηκε χθες βράδυ ήταν άνθρωποι από την Κίνα, το Ιράν, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, το Ουζμπεκιστάν, το Βιετνάμ, το Καζακστάν, την Αυστρία, τη Σρι Λάνκα, την Ταϊλάνδη, τη Νορβηγία και τη Γαλλία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Τουλάχιστον τέσσερις Κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, που επικαλείται την κινεζική πρεσβεία στη Σεούλ.

«Εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού της Κίνας, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στα θύματα και να απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στους τραυματίες», ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ σε μια επιστολή, σύμφωνα με το Xinhua.

Ο Σι είπε πως το δυστύχημα προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό άλλων Κινέζων πολιτών και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Νότια Κορέα «θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να θεραπεύσει και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν έστειλαν να συλλυπητήριά τους γράφοντας: «Θρηνούμε μαζί με τον λαό της Δημοκρατίας της Κορέας και στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση σε όλους όσοι τραυματίστηκαν».

Jill and I send our deepest condolences to the families who lost loved ones in Seoul. We grieve with the people of the Republic of Korea and wish for a quick recovery to all those who were injured. The United States stands with the Republic of Korea during this tragic time. — President Biden (@POTUS) October 29, 2022

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έγραψε στο Twitter: «Όλες οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που αποκρίνονται και σε όλους τους Νοτιοκορεάτες αυτή την πολύ θλιβερή ώρα».

Horrific news from Seoul tonight.



All our thoughts are with those currently responding and all South Koreans at this very distressing time. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 29, 2022

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός Νορβηγού από τον συνωστισμό, δήλωσε εκπρόσωπος του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών, που αρνήθηκε να πει λεπτομέρειες για την ηλικία ή την ταυτότητά του, επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα.

«Είμαι συντετριμμένη από τα νέα του τρομερού συμβάντος σε σχέση με τους εορτασμούς για το Halloween στη Σεούλ», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Νορβηγίδα υπουργός Εξωτερικών Άνικεν Χούτφελντ. 'Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι σκέψεις μου είναι με εκείνους που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία".

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έγραψε στο Twitter: «Σκέπτομαι εκείνους που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία, και εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες».