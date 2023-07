Νότια Κορέα: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στη Σεούλ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που διενήργησε ένας άνδρας κοντά σε σταθμό του μετρό της Σεούλ, πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας, όπως δήλωσε η αστυνομία.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κοντά στον σταθμό Sillim του μετρό, στη νοτιοδυτική Σεούλ, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως συνέλαβε τον δράστη επί τόπου.

