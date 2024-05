Τις ικανότητές του στην ηλεκτρική κιθάρα είχε την ευκαιρία να δείξει για μια ακόμη φορά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν που επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά την Τρίτη (14/5) την Ουκρανία.

Μετά τις συναντήσεις που είχε με την ουκρανική ηγεσία, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πήγε σε ένα υπόγειο κλαμπ και έπαιξε το «Rockin’ in the Free World» του θρύλου του ροκ Νιλ Γιανγκ μαζί με το συγκρότημα.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο:

This scene of U.S. Secretary of State Anthony Blinken playing guitar with Ukrainian musicians at my local bar in Kyiv would be cool if Blinken and Biden and the Washington establishment gave Ukraine permission to fight back, to hit the invading Russians on Russian soil BEFORE the… pic.twitter.com/vXSUiYmfxW

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται επιδεικνύει τις μουσικές του ικανότητες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο πήρε την κιθάρα σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον και έπαιξε το πασίγνωστο «Hoochie Coochie Man » του Μάντι Γουότερς.

US Secretary of State Antony Blinken played the guitar at a launch event of the Global Music Diplomacy Initiative. 🎸 🎤

It has been launched as an effort to elevate music as a diplomatic tool for promoting peace and democracy 🎶 👉 https://t.co/qNpyEhcgcq pic.twitter.com/iWbEwgaxNB

— Sky News (@SkyNews) September 28, 2023