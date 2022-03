Ντ. Κουλέμπα: Ανάρτησε βίντεο με βαριά τραυματισμένο παιδάκι και μίλησε για βάρβαρο έγκλημα

Ένα βίντεο –γροθιά στο στομάχι, με ένα μικρό παιδί βαριά τραυματισμένο να μεταφέρεται από τραυματιοφορέα στο ασθενοφόρο, μετά από Ρωσικό βομβαρδισμό, ανέβασε στο twitter του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. Το συνόδευσε μάλιστα και με την ακόλουθη ανάρτηση, κάνοντας ξεκάθαρα λόγο για ένα βάρβαρο έγκλημα, κι ορκίστηκε πως κάθε εγκληματίας πολέμου θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη.

‘Denazification’. ‘Demilitarization’. These are the ‘reasons’ why Putin has sent his army to kill Ukrainians, including children. Over 70 of them already died. This aggression is a barbaric crime not seen since WWII and I swear we will ensure that each war criminal faces justice. pic.twitter.com/ZwEqXhHrqi